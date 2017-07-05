В случае необходимости США готовы применить военную силу в отношении Северной Кореи. С таким заявлением выступила постоянный представитель страны в ООН Никки Хейли.

По ее словам, в ближайшее время Вашингтон представит СБ ООН проект резолюции в связи с очередными ракетными испытаниями КНДР.

США будут настаивать на ужесточении санкций в отношении Пхеньяна. Более того, ограничительные меры будут введены и против стран, развивающих экономические отношения с КНДР, передает «РИА Новости».

Северная Корея совершила пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-14» во вторник, 4 июля. Позднее Пхеньян сообщил, что испытания прошли успешно. По заверениям северокорейских властей, ракета способна нести большую ядерную боеголовку.