Бывший президент Украины Виктор Янукович предполагает, что украинский суд в рамках разбирательства по обвинению в государственной измене приговорит его к пожизненному заключению.

«Генеральный прокурор фактически уже назвал дату окончания суда — 24 августа 2017 года и то, что будет принято решение о моем пожизненном заключении», — заявил Янукович.

Также экс-глава Украины выразил уверенность в том, что судебное следствие против него было сфальсифицировано.

«Генпрокуратура Украины в самые короткие сроки сочинила обвинительный акт, даже не ознакомив меня с ним и не допросив меня, на чем я неоднократно настаивал. Фактически следствие было сфальсифицировано», — подчеркнул политик.

Ранее в среду Виктор Янукович выступил с заявлением о том, что он отзывает из судебного процесса по своему обвинению в госизмене своих адвокатов. Политик подчеркнул, что у него нет желания принимать участие в «якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен».