Франция считает необходимым принять новую резолюции Совета Безопасности ООН. Этот документ ужесточит санкции в отношении КНДР. Он будет подготовлен в ответ на проведенное страной ракетное испытание.

Постпред Франции в ООН Франсуа Делаттр выразил надежду на то, что члены СБ ООН дадут «сильный ответ» на проведенное Пхеньяном испытание ракеты.

Дипломат отметил, что Франция выступает за принятие новой резолюции Совета Безопасности, которая ужесточит режим санкций в отношении северокорейского режима.

«Мы считаем, что нельзя терять время, и Франция приложит для этого все усилия», — сказал Делаттр, направляясь на заседание Совбеза. Со словами своего французского коллеги согласились постпред Великобритании в ООН и представительница от США Никки Хейли.

Напомним, во вторник центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».