Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил журналистам, что США не планируют отказываться от военных учений вблизи Корейского полуострова, несмотря на призыв России и Китая.

«Нет, мы не собираемся», — сказал Дэвис после того, как его спросили о вероятном воздержании и изменениях в план совместных учений с союзниками в регионе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее Россия и Китай предложили КНДР и США урегулировать ситуацию и объявить мораторий на ядерные испытания взамен на отмену масштабных военных учений.