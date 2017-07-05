США не будут прекращать учения вблизи КНДР, несмотря на призывы РФ
Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил журналистам, что США не планируют отказываться от военных учений вблизи Корейского полуострова, несмотря на призыв России и Китая.
«Нет, мы не собираемся», — сказал Дэвис после того, как его спросили о вероятном воздержании и изменениях в план совместных учений с союзниками в регионе. Об этом сообщает «РИА Новости».
Ранее Россия и Китай предложили КНДР и США урегулировать ситуацию и объявить мораторий на ядерные испытания взамен на отмену масштабных военных учений.