Гарри Каспаров примет участие в этапе серии Гран-тура. Для 54-летнего российского шахматиста этот турнир станет первым с 2005 года, сообщает ТАСС.

Соревнования запланированы в американском Сент-Луисе. От их организаторов Каспаров получил специальное приглашение — wild card.

«Волнительно официально возвращаться в спорт. Конечно, я не ожидал, что это произойдет спустя 12 лет после завершения карьеры. Вернуться к доске в Сент-Луисе — это честь. Я бы не хотел, чтобы это произошло в другом месте», — сказал агентству 13-й чемпион мира.

В апреле прошлого года Каспаров играл в Сент-Луисе на товарищеских встречах, его партнерами были гроссмейстеры из США Накамура, Каруана и Уэсли Со.

Кроме Каспарова, в Гран-туре примут участие еще два российских гроссмейстера — Сергей Карякин и Ян Непомнящий. В августе два этапа соревнований пройдут в Сент-Луисе, а в декабре состоится турнир по быстрым шахматам и блицу в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет €1,2 млн.