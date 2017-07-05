Персонал американской базы ВВС во Флориде был частично эвакуирован в среду из-за пожара в лаборатории, сообщило командование военным объектом.

Таким образом, была опровергнута распространившаяся в СМИ информация о взрыве на территории базы. «Это был не взрыв, а пожар, который вспыхнул в подсобной камере лаборатории Маккинли, предназначенной для проведения климатических исследований», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter военной базы Эглин.