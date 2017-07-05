Американский стратегический разведывательный самолет RC-135U пролетел в среду недалеко от побережья Крыма. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По сведениям западных новостных порталов, военный самолет США с бортовым номером 64-14847 и позывным GROG54 вылетел с базы Суда-бей на греческом острове Крит.

Он осуществлял разведывательный полет к юго-западу от Севастополя. После вылета с базы на Средиземноморье в район Черного моря маршрут его полета пролегал над Грецией и Болгарией.

По утверждению западных сайтов, ссылающихся на данные радиоперехвата, на идентификацию и сопровождение американского разведчика вылетал российский истребитель.