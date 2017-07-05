Сторонники действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро ворвались в здание парламента и учинили погром. Ранения получили как минимум 12 человек, в том числе и депутаты.

Демонстранты распылили слезоточивый газ в здании парламента, а также использовали пиротехнику. По предварительным данным, пострадали 12 человек. Среди них были депутаты парламента, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Известно, что одного из участников погрома удалось задержать.

Венесуэлу охватили массовые протесты после попытки властей значительно урезать полномочия оппозиционной национальной ассамблеи.

По последним данным, в ходе беспорядков в разных частях страны погиб 91 человек.