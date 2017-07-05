Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало доследственную проверку по факту гибели пассажира судна, которое опрокинулось в Волгоградской области.

По сообщению СК РФ, моторная лодка «Луч-9» опрокинулась 5 июля в 200 м от берега Волги в городе Николаевск. Это происшествие повлекло за собой смерть одного пассажира.

Всего в лодке находилось восемь человек, в том числе четверо детей.

По предварительным данным, лодка попала под волну из-за порывов ветра.

Как сообщают представители Следственного комитета, водитель судна выжил. Он предпринял всё возможное, чтобы спасти пассажиров.