Издание The Moscow Times сообщило о том, что руководство газеты приняло решение закрыть бумажную версию и уволить сотрудников.

Основатель газеты шотландский бизнесмен Дерк Зауэр в июне 2017 года объявил, что ради будущего издания бренд The Moscow Times будет перенесен в некоммерческую организацию в партнерстве с нынешним владельцем издания Демьяном Кудрявцевым.

Как пишет «Газета.ру», последний номер газеты будет выпущен в тираж 6 июля. Своих рабочих мест лишились большинство сотрудников, в число которых вошел и главред издания Михаил Фишман.

Российское издание на английском языке было основано в 1992 году и выходило в формате ежедневной газеты.