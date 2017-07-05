В столице у здания Федеральной службы безопасности задержан оппозиционный активист Ильдар Дадин. Об этом на своей странице в Facebook написал его соратник Дмитрий Степанов.

По сообщению Степанова, оппозиционер требовал освободить члена координационного совета «Новой оппозиции», националиста Юрия Горского.

Дадин стал первым в России осужденным по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. Президиум Верховного суда 22 февраля отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.