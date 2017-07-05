Канцлер Германии Ангела Меркель по телефону пообещала украинскому президенту Петру Порошенко, что в рамках встречи лидеров Германии и Франции с российским коллегой Владимиром Путиным «ничего о судьбе Украины» без Киева решаться не будет, сообщила в среду пресс-служба украинского главы.

«Ангела Меркель заверила Петра Порошенко, что во время встречи ничего о судьбе Украины без Украины решаться не будет», — говорится в сообщении. В ходе телефонного разговора главы двух государств отметили важность продолжения активных контактов в «нормандском формате».

Ранее помощник президента Россия Юрий Ушаков заявил, что Путин в рамках встречи с Меркель и Макроном на полях саммита G20 в Гамбурге обсудит урегулирование ситуации на Украине.