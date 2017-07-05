Президент РФ Владимир Путин предложил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому проработать вопрос о механизмах усиления контроля за движением денежных средств в отношениях между покупателями жилья и застройщиками для предотвращения новых случаев появления обманутых дольщиков.

Жириновский рассказал президенту о том, что покупатели регулярно подвергаются обману, подразумевая тысячи обманутых дольщиков.

«Ну пусть фракция ваша проработает», — ответил Владимир Путин на предложение лидера ЛДПР.

Встреча главы российского государства и Жириновского состоялась в среду вечером.