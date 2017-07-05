Гражданин России, выданный США, заключен в американскую тюрьму
Гражданин России Юрий Мартышев, выданный властями Латвии США, в данный момент находится в американской тюрьме в городе Александрия, штат Вирджиния.
ТАСС со ссылкой на российское посольство в Соединенных Штатах информирует, что диппредставительство РФ рассматривает данный арест как похищение российского гражданина американскими властями.
Дипломаты заверили, что Мартышеву оказывается «консульская помощь и иное содействие».
С Мартышевым был проведен телефонный разговор. В ближайшее время планируется и его посещение в центре предварительного заключения.
Россиянин был доставлен в США на прошлой неделе. Какие правонарушения вменяются ему в США, пока не уточняется.