Власти турецкого города Кыркларели готовы претворить в жизнь замысел погибшего посла России в Турции Андрея Карлова и объявить один из городов страны побратимом российских Клинцов, где дипломат провел детство. Об этом сообщает агентство Anadolu.

О пожелании, которое Карлов высказал за две недели до смерти, рассказала вдова дипломата Марина Карлова. Погибший посол хотел, чтобы у Брянской области с Турцией наладились экономические отношения, а город Клинцы, откуда были родом дед и отец Карлова, стал побратимом турецкого города.

Один из турецких городов — Чешме (провинция Измир) — уже заявлял о готовности стать побратимом Клинцов.

Посол России в Турции Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре во время своего выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Стрелявший в посла сотрудник полиции Мевлют Алтынташ был ликвидирован местными силами безопасности. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма», убийство в данный момент расследуется совместной российско-турецкой группой специалистов.