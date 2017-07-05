Пока что Сирия не может вернуться в Лигу арабских государств (ЛАГ). Об этом сообщает агентство «РИА Новости», цитируя генерального секретаря организации Ахмеда Абуль-Гейта.

Политик отметил, что министр иностранных дел Ирака упоминал о возможности возвращения Сирии на одном из заседаний. Кроме того, об этом упоминал глава российского внешнеполитического ведомства, но на последующих встречах тема не получала развития.

Абуль-Гейт отметил, что возвращение Сирии в ЛАГ может состояться после решения конфликта в рамках женевского процесса.

Напомним, ЛАГ приостановила участие Сирии в организации в 2011 году, заявив о неправомерных действиях правительства в отношении протестующих.

Лига арабских государств — региональная межправительственная организация, созданная в Каире 22 марта 1945 года. В настоящее время в состав лиги входит 21 государство. Постоянное местоположение ее штаб-квартиры — Каир.