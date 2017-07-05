Центробанк сообщил о выпуске серии памятных монет, одна из которых посвящена 200-летию со дня рождения знаменитого художника Ивана Айвазовского.

Сообщается, что тираж монеты составит 3 тыс. штук. На ее оборотной стороне расположен портрет художника на фоне фрагмента его картины «Девятый вал».

Помимо этого, ЦБ выпускает еще три памятные монеты. На одной из них изображен мост «Королева Луиза», который находится в городе Советск Калининградской области. Она выйдет тиражом 3 тыс. штук. Еще одна монета — «Херсонес Таврический» с изображением одноименного музея-заповедника — будет выпущена тиражом в 1 тыс. штук, а также монета «Винченцо Бренна» с изображением знаменитого архитектора выйдет тиражом в 1 тыс. штук.