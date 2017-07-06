Колючая проволока и «Ходячие мертвецы» на улицах Гамбурга
В преддверии саммита «большой двадцатки», который состоится 7–8 июля, в немецком Гамбурге прошла серия массовых акций протеста
Ранее сенат Гамбурга заявил о том, что приветствует разрешенные акции, поскольку в городе должна присутствовать критика G20, однако масштабы протестов продолжают расти
По оценкам полиции, в городе также собрались несколько тысяч сторонников экстремистских и анархических группировок. Участники разрешенных акций протеста опасаются, что столкновения между радикалами и полицейскими затмят их требования
Среди протестующих есть крупные организации, такие как Объединение немецких профсоюзов, WWF и Greenpeace
Полиция Гамбурга в преддверии открытия саммита уже создала временный пункт приема задержанных, рассчитанный на 40 человек. На фото: опасные предметы, которые были конфискованы полицией
В ходе акций 2 июля на улицы города вышли около 10 тыс. людей, многие из них несли плакаты с призывами подумать о планете и помочь в борьбе с бедностью
В тот же день по реке Альстер проплыл «флот протеста» из 20 лодок
«Ходячие мертвецы» на улицах Гамбурга
В городе, который собирался быть открытым для протестующих, появились полицейские кордоны и колючая проволока на улицах
Всего в Гамбург было стянуто примерно 20 тыс. сотрудников полиции
Ранее сенат Гамбурга заявил о том, что приветствует разрешенные акции, поскольку в городе должна присутствовать критика G20, однако масштабы протестов продолжают расти
Основная разрешенная демонстрация намечена на 8 июля — ожидается, что в ней могут принять участие до 100 тыс. человек
Участники акций протестов требуют более справедливого мира