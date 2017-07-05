Главная цель участников пятого раунда переговоров по Сирии в Астане пока не достигнута. Как заявил представитель президента РФ по урегулированию конфликта в САР Александр Лаврентьев, никаких документов подписано не было.

Политик отметил, что к принятию планируется большое количество документов. «Они касаются как создания зон деэскалации, так и создания различных механизмов. В общей сложности у нас в проработке находится семь документов», — цитирует Лаврентьева «Федеральное агентство новостей».

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду, что вопрос об урегулировании сирийского кризиса будет поднят на саммите G20.