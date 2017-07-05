Неблагоприятные погодные условия стали причиной увеличения интервала следования поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги.

«В результате прошедшего грозового фронта была нарушена штатная работа системы авторегулировки движения поездов на участке Москва-3 — Лосиноостровская Ярославского направления МЖД», — говорится в пресс-релизе МЖД.

В документе отмечается, что работники железной дороги организовали специальный режим движения поездов, который проводится с «использованием диспетчерского аппарата станций».

Электрички Ярославского направления соединяют Москву с такими городами, как Мытищи, Королев, Пушкино, Сергиев Посад, Ивантеевка, Фрязино, Щелково.