Движение поездов на перегоне Ефимовская–Коли Октябрьской железной дороги, где в среду днем произошел сход тележки электровоза, полностью восстановлено, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОКР.

«Работы по ликвидации последствий происшествия на перегоне Ефимовская–Коли завершены. Движение поездов открыто в 19:06 мск», — сказали в пресс-сужбе ОЖД.

Тележка электровоза поезда Воркута–Санкт-Петербург в 14:05 мск столкнулась с ремонтным поездом и сошла с рельсов. В поезде находились 465 пассажиров, никто из них не пострадал. В пресс-службе ОКР сообщили, что всем пассажирам предоставят еду и воду, а ожидаемая задержка поезда в Ленинградской области составит более четырех часов. Транспортная полиция, прокуратура и СК проводят проверки по данному факту.