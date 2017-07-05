Сотрудники British Airways решили продлить забастовку
Бастующие бортпроводники компании British Airways приняли решение продлить свою акцию еще на две недели. Об этом сообщает профсоюз Unite. Сотрудники авиакомпании решили объявить забастовку из-за недовольства уровнем заработной платы.
На время забастовки авиакомпания использует самолеты и экипажи авиаперевозчика Qatar Airways.
Британская авиакомпания утверждает, что на данный момент сбоев в расписании рейсов практически нет.
Ранее в этом году бортпроводники British Airways уже проводили несколько серий забастовок, выступая против новой системы оплаты труда.