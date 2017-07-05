Бастующие бортпроводники компании British Airways приняли решение продлить свою акцию еще на две недели. Об этом сообщает профсоюз Unite. Сотрудники авиакомпании решили объявить забастовку из-за недовольства уровнем заработной платы.

На время забастовки авиакомпания использует самолеты и экипажи авиаперевозчика Qatar Airways.

Британская авиакомпания утверждает, что на данный момент сбоев в расписании рейсов практически нет.

Ранее в этом году бортпроводники British Airways уже проводили несколько серий забастовок, выступая против новой системы оплаты труда.