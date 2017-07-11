С 1 июля вступили в силу поправки к закону «О применении контрольно-кассовой техники». Теперь все компании обязаны передавать данные о совершенных покупках в ФНС. На чеках появились специальные QR-коды, с помощью которых каждый потребитель сможет проверить, действительно ли учтен его чек. При покупке товаров на сайтах интернет-магазинов и оплате онлайн потребителю будет отправляться электронный чек, который может быть продублирован и на электронную почту.

Рынок, безусловно, очень ждал вступления в силу этих изменений. Все добросовестные игроки полностью поддержали реформу, понимая, что она приведет к выравниванию условий ведения бизнеса. С опаской отнеслись к поправкам недобросовестные и «черные» интернет-магазины, которые пытались найти «ложку дегтя» во всех выдвинутых предложениях.

Теперь давайте разберемся, что же будет происходить на практике с введением онлайн-касс?

Прежде всего с появлением прозрачности процесса, передачей информации в «облако» и наличием доступа к ней потребителей откроется дорога «общественному контролю». Как показывает международный опыт, механизмы такого контроля очень популярны среди покупателей. Так, например, ФНС планирует проводить конкурсы для выявления недобросовестных магазинов. Такой опыт осуществления функции «народного контроля» сегодня используется во многих странах (например, в Корее). В международной практике это выглядит так: потребитель сканирует чек, который ему выдали, и проверяет его в базе ФНС. Налоговая таким образом выявляет нарушителя, а потребитель получает денежное вознаграждение.

Теперь каждое физическое лицо станет практически сотрудником налоговой инспекции, поскольку мы будем иметь возможность получать чеки на свою почту, либо на мобильный телефон, понимая, правомерно или нет тот или иной бизнесмен взял с нас деньги.

В дальнейшем все эти данные будут храниться у ФНС и станут доступны в режиме онлайн. Таким образом, налоговая будет обладать огромным массивом данных о покупках, совершаемых по всей России. Ведомство будет знать количество проданных товаров, а самое главное — цены, по которым они были реализованы. В будущем налоговая станет агрегатором данных обо всех покупках россиян. Этот массив данных будет не просто храниться, но и сможет ежедневно анализироваться и использоваться в целях понимания и прогнозирования построения бизнес-моделей различных рынков и отраслей. ФНС станет полноценным аналитическим центром. Она сможет передавать данные, например, аналитическим агентствам для разработки исследований в различных отраслях.

Кроме того, внедрение онлайн-касс приведет к развитию мобильных приложений, с помощью которых люди смогут вести учет своих расходов, сканируя код и проверяя, сколько денег потрачено на те или иные категории товаров. Это очень удобно и позволит людям повысить свою финансовую грамотность.

Онлайн-фискализация окажет большое влияние в первую очередь на сферу услуг -— к примеру, на ресторанный бизнес. Так, если раньше рестораны по тем или иным причинам не предоставляли посетителя чеки, а только выдавали пречек со стоимостью заказов, то сейчас потребитель, не получив чек нового образца с QR-кодом, сможет обратиться в проверяющие органы и выяснить, насколько полноценно учтена его покупка. Безусловно, при введении новых касс на рынке станет гораздо меньше мошенников.

Однако очень важно, чтобы государство понимало, что, вводя новые правила игры для российских предпринимателей, оно по-прежнему обращает мало внимания на набирающую всё большую силу тенденцию — онлайн-покупки в зарубежных магазинах. Уже более 300 млрд потрачено нашими покупателями на заграничные товары. А ведь новые правила не будут распространяться на иностранных игроков. И в очередной раз российский бизнес будет находиться в неравных конкурентных условиях с зарубежным.