Власти Москвы впервые заявили, что доля платных парковок составляет 37% всей территории города. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя столичного градоначальника Марата Хуснуллина.

«Мы активно вводим платную парковку. 37% города находится в платной парковке», — уточнил Хуснуллин.

По словам заммэра, число автомобилей в столице за последние пять лет возросло на миллион. «Это говорит о том, что люди живут хорошо и покупают всё больше автомобилей», — считает Хуснуллин.

Он подчеркнул, что ситуация на дорогах Москвы по статистике не ухудшается. «Если мы три года назад были по пробкам на первом месте в мире, то теперь мы свои позиции улучшили на 13%», — отметил заммэра.