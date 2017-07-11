Ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова получили лицензию Роскосмоса на проведение исследований и опытов за пределами Земли. В марте 2018 года планируется запуск биореактора на орбиту. Эксперимент позволит изучить влияние полета на выживание стволовых клеток. В дальнейшем эти разработки будут применяться при лечении космонавтов во время длительных полетов.

Суть исследования — выяснить, как меняются свойства клеточных культур во время космического полета. Ученые хотят понять, как именно внеземные условия влияют на функционирование мезенхимальных стромальных клеток (МСК — это клетки, которые являются матрицей всех органов и тканей человеческого организма).

— Космическая биология возникла потому, что за пределами нашей планеты совсем другие условия. Наш организм, адаптированный к жизни на поверхности Земли, в космосе будет функционировать иначе, у клеток там совершенно другие взаимодействия, — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник отдела передовых клеточных технологий Первого медуниверситета Михаил Крашенинников. — Основные проблемы, выявленные еще более полувека назад, связаны с тем, что люди после возвращения из невесомости не могут ходить. У них атрофируются мышцы, а из костей вымывается кальций. Наша цель — решить и эту проблему среди прочих.

Первостепенная задача ученых до запуска проекта — создать аппаратуру, которая обеспечит в космосе условия для выживания и роста различных клеток млекопитающих.

— Люди, которые отправляются в очень долгий полет, будут сталкиваться с самыми разными медицинскими проблемами. Какими бы они ни были тренированными и сильными, у человека, попавшего в другие условия, должна быть страховка — возможность себя вылечить, — рассказал Михаил Крашенинников.

Разработка нового биореактора велась с 2003 года, и сам аппарат уже создан. Однако сегодня нет аппаратуры, имитирующей условия, идентичные тем, что существуют внутри организма. Такая аппаратура должна будет работать и в невесомости, и на Земле, и даже в условиях повышенной гравитации.

— Космонавты не должны влиять на работу этого аппарата. Они могут визуально следить за ним: не произошло ли сбоев, утечек биологических веществ. Там должна быть тройная защита, чтобы ничего не вылилось из этого биореактора и никого не заразило, а само содержимое реактора не погибло от внешних манипуляций, — отметил Михаил Крашенинников. — Таких запусков должно быть несколько, потому что по одному нельзя делать выводов: нужна статистика, — объяснил ученый.

В Министерстве здравоохранения «Известиям» заявили, что эксперимент «пойдет на пользу науке в целом».

Профессор кафедры нормальной физиологии Российского университета дружбы народов, развивающей в университете направление космической медицины, Александр Северин уверен, что это исследование чрезвычайно актуально.

— Очень интересно выяснить, как происходят биологические процессы синтеза и распада в условиях полного отсутствия силы тяжести, которые на Земле создать крайне трудно. Думаю, это затратные исследования, но космические полеты всегда стоили дорого, — сказал Александр Северин.

Планируется, что проект будет запущен к марту 2018 года. Сейчас идет разработка аппаратуры и ее испытания, а также составление сквозного плана-графика, по которому будет развиваться эксперимент.