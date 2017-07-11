Итоговый «Форум действий» Общероссийского народного фронта (ОНФ) в 2017 году будет посвящен экологической проблематике, сообщил «Известиям» источник в ОНФ и подтвердил глава исполкома движения Алексей Анисимов. По его словам, по итогам форума «фронтовики» планируют подготовить доклад президенту о проблемах отечественной экологии, а также предложить стратегию их решения. Собеседники «Известий» в ОНФ отмечают, что доклад главе государства будет содержать «глубокую аналитику» по ситуации во всех федеральных округах страны.

По данным «Известий», итоговый форум ОНФ состоится осенью. Точная дата его проведения еще не определена — как правило, она подстраивается под график президента, который является лидером движения и традиционно присутствует на ключевых мероприятиях ОНФ.

— Фронт провел несколько межрегиональных экологических конференций, по одной на два федеральных округа — в Ростове-на-Дону, Калининграде и Кирове. Итоговой станет конференция в столице Республики Бурятия Улан-Удэ. На основе предложений, которые высказывались и будут высказываться на этих мероприятиях, мы и сформируем системные предложения по решению экологических проблем, — рассказал «Известиям» собеседник в ОНФ.

Сопредседатель Центрального штаба движения Ольга Тимофеева, возглавляющая Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, сообщила, что «фронтовики» доложат главе государства о работе, проведенной в рамках Года экологии в России.

— Итоговый экологический форум и «Форум действий» ОНФ, скорее всего, будут совмещены. За год мы обросли мощной командой экспертов в сфере экологических проблем, увидели пробелы в законодательстве, остановили десятки нарушений закона. Все это войдет в доклад, который мы готовим президенту как лидеру нашего движения. Кроме этого документа, «фронтовики» отчитаются и о работе над приоритетными проектами ОНФ, — рассказала «Известиям» Ольга Тимофеева.

По ее словам, на форум будет приглашен и специальный представитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Ранее он уже принимал участие в работе Медиафорума ОНФ, который в апреле прошел в Санкт-Петербурге.

— Через несколько месяцев Год экологии уйдет в историю, и самое главное, что нужно сегодня сделать, — запустить природоохранные механизмы, чтобы они работали долгие годы. Чтобы эти вопросы не выпадали из повестки, — добавила Ольга Тимофеева.

Мнения экспертов

Глава лаборатории региональной политики Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Колядин отметил: поднимая экологическую проблематику, ОНФ действует в русле президентской повестки.

— Многие вещи они как эксперты предлагали на различных форумах, и эти инициативы получили поддержку президента, — сказал «Известиям» Андрей Колядин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день нельзя исключать экономического потенциала экологической повестки, что может дать регионам дополнительный импульс для развития.

— В дальнейшем с помощью ОНФ регионы смогут пролоббировать не только решение своих экологических проблем, но и развитие экотуризма, — добавил эксперт.

Актуальность экологической тематики продемонстрировала «прямая линия» с Владимиром Путиным в июне. В частности, президенту задавали вопросы о мусорной свалке в Балашихе (уже закрыта) и об угольной пыли в порту города Находка (уже разработан законопроект о запрете открытой перевалки угля в населенных пунктах, один из авторов — Ольга Тимофеева).

Эксперты в области экологии полагают, что правовая база для решения экологических проблем в России в целом создана, вопрос состоит в дальнейшей правоприменительной практике, а также в позиции гражданского общества.

— Нужна четкая реализация решений, принятых государством, — считает глава благотворительного фонда «Экология для всех» Леонид Бочин.

Член СПЧ, глава неправительственной организации «Гринпис России» Сергей Цыпленков в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что для успешного решения экологических проблем необходим ответственный подход общества и бизнеса, одних законодательных усилий мало.

— Как только в обществе и бизнесе осознают, что решение экологических проблем — гораздо более выгодный шаг в стратегической перспективе, ситуация изменится, — отметил Сергей Цыпленков.

Эксперт подчеркнул, что необходимо переломить тенденцию на то, что нарушение экологического законодательства является для бизнеса экономически выгодным решением.