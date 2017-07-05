Российский лидер Владимир Путин направил поздравление своему венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро в связи с Днем независимости страны. Об этом сообщил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

«Нашими странами накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в мировых делах», — говорится в поздравлении, которое зачитал дипломат на приеме по случаю праздника.

Кроме того, подчеркивает Путин, дальнейшее развитие комплекса партнерских отношений отвечает коренным интересам дружественных народов России и Венесуэлы и укреплению стабильности и безопасности.