Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее украинский коллега Владимир Гройсман по итогам встречи в Лондоне заявили о важности сохранения антироссийских санкций «до полной имплементации Минских соглашений».

По словам Мэй, Британия поддерживает территориальное единство Украины и осуждает «незаконное аннексирование Россией Крыма». Как говорится в сообщении официального представителя офиса Мэй, премьеры двух стран «сошлись на важности сохранения санкций в отношении России ради сохранения политического давления до полной имплементации Минских соглашений».

Помимо этого, Мэй и Гройсман обсудили «важность повышения боеспособности украинских вооруженных сил».