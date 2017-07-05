Задержка поезда сообщением Воркута — Санкт-Петербург в Ленинградской области составит более четырех часов из-за схода тележки электровоза, передает пресс-служа Октябрьской железной дороги (ОЖД).

По информации РЖД, в среду в 14.05 мск на перегоне Ефимская–Коли сошла с рельсов одна тележка электровоза поезда. Сообщается, что в поезде находились 465 пассажиров, никто из них не пострадал. В пресс-службе ОЖД заверили, что все пассажиры будут обеспечены питанием и водой. Ожидаемое время задержки поезда составит более четырех часов.

ОЖД также предупреждает о задержке в связи с инцидентом пассажирского поезда Архангельск — Санкт-Петербург и пригородного поезда Бабаево–Тихвин.