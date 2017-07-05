Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко рассказал, какие условия выдвигают украинские власти к организаторам мероприятий, которые хотят пригласить артистов из России.

По словам Кириленко, о предполагаемом визите российских артистов необходимо заранее проинформировать Службу безопасности Украины.

«Проблему надо урегулировать законодательно. Правоохранители не должны бегать по российским арт-нарушителям, а иметь информацию заранее. И если организатор по каким-то причинам не видит своего действа без русских, он должен сообщить СБУ о планируемых к приглашению российских исполнителей», — заявил вице-премьер, подчеркнув, что сделать это необходимо не менее чем за 30 дней до предполагаемого мероприятия.

Как пишет «Газета.ру», Кириленко обратил внимание на то, что сразу несколько российских артистов не смогли попасть на выступление на Украине в последние недели.

Политик уточнил, что российский исполнитель сможет выступить на мероприятии на Украине только в том случае, если СБУ не найдет законных оснований для запрета его въезда в страну. Кириленко также заявил, что соответствующие изменения в украинское законодательство уже подготовлены.