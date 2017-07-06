6 июля исполняется 130 лет со дня рождения Марка Шагала — российский художник еврейского происхождения, создатель собственного стиля в живописи и один из самых известных представителей художественного авангарда XX века. После революции Шагал эмигрировал во Францию, где почти постоянно проживал до своей смерти в 1985 году