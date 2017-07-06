История в датах: 6 июля
6 июля 2012 года произошло самое разрушительное наводнение в истории Краснодарского края. Стихийное бедствие началось после пролившихся в регионе сильных дождей, основной удар пришелся на город Крымск. Всего в результате наводнения пострадали более 34 тыс. человек, погиб 171 человек
6 июля исполняется 130 лет со дня рождения Марка Шагала — российский художник еврейского происхождения, создатель собственного стиля в живописи и один из самых известных представителей художественного авангарда XX века. После революции Шагал эмигрировал во Францию, где почти постоянно проживал до своей смерти в 1985 году
6 июля 2003 года из Центра дальней космической связи под Евпаторией с помощью радиотелескопа РТ-70 был отправлен Космический зов — послание о жизни на Земле, адресованное, возможно, существующим внеземным цивилизациям. Подготовкой послания занималась группа ученых из разных стран
6 июля 1899 года статус города получил северный порт Полярный — сегодня это один из основных портов базирования Северного флота России, а в конце XIX века гавань, сначала называвшаяся Александровск, была в первую очередь коммерческой
6 июля 1897 года исполняется 120 лет со дня рождения Анатолия Мариенгофа — русского писателя, поэта-имажиниста, близкого друга поэта Сергея Есенина
6 июля 1957 года на празднике в ливерпульском пригороде впервые встретились 16-летний Джон Леннон и 15-летний Пол Маккартни. Вскоре после знакомства они начали вместе писать песни, а к 1962 году к ним присоединились два других участника группы The Beatles — Джордж Харрисон и Ринго Старр