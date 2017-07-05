Россия без хлеба не останется «в любом случае». Об этом в ходе выступления на Всероссийском дне поля заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев.

Министр отметил, что в прошлом году удалось собрать рекордные 120 млн тонн зерна. Однако в этом году цифра будет колебаться от 100 млн до 105 млн тонн.

Политик добавил, что причина этого очевидна, и она кроется в плохой погоде, что, как результат, привело к снижению урожайности.

«Тем не менее хочу сказать, что даже 100–105 млн тонн зерна вполне достаточно, потому что 40 млн — на кормовые цели, 20 млн — на продовольственные цели, 10 млн — на семена, 37–38 млн тонн — на экспорт. Поэтому мы без хлеба не останемся в любом случае», — цитирует «Газета.ru» главу Минсельхоза.

Министр выразил уверенность, что в следующие годы количество собранного зерна в России вновь увеличится, вплоть до отметки в 130–150 млн тонн.