Встреча лидеров «нормандского формата» может состояться в Гамбурге в рамках саммита «большой двадцатки», сообщил в среду спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик после встречи контактной группы по Украине в Минске.

Сайдик выразил надежду, что представители «нормандской четверки» найдут возможность поддержать решение о «хлебном перемирии» в Донбассе в ходе предстоящих переговоров в Гамбурге.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт не смог подтвердить информацию о возможности встречи лидеров «нормандского формата» на полях саммита в Гамбурге.