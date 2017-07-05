Посол КНДР вызван в МИД Британии в связи с очередным ракетным запуском
Британский министр по делам Азии и Тихоокеанского региона Марк Филд вызвал в МИД Соединенного Королевства посла КНДР в связи с произведенным Северной Кореей очередным ракетным запуском.
«Я вызвал сегодня посла Северной Кореи, чтобы в самых жестких словах выразить осуждение Великобританией очередного ракетного запуска. Действия КНДР являются прямым нарушением ряда резолюций Совбеза ООН и угрозой региональной и международной безопасности», — заявил Филд.
Дипломат также призвал народ Северной Кореи изменить национальный курс и сосредоточиться на благополучии своего народа.
Напомним, утром во вторник, 4 июля, КНДР совершила запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».