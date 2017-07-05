Британский министр по делам Азии и Тихоокеанского региона Марк Филд вызвал в МИД Соединенного Королевства посла КНДР в связи с произведенным Северной Кореей очередным ракетным запуском.

«Я вызвал сегодня посла Северной Кореи, чтобы в самых жестких словах выразить осуждение Великобританией очередного ракетного запуска. Действия КНДР являются прямым нарушением ряда резолюций Совбеза ООН и угрозой региональной и международной безопасности», — заявил Филд.

Дипломат также призвал народ Северной Кореи изменить национальный курс и сосредоточиться на благополучии своего народа.

Напомним, утром во вторник, 4 июля, КНДР совершила запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».