На Московском центральном кольце поезда проходят несколько станций без остановки.

Это связано с техническими причинами, сообщается в официальном Twitter МЦК, написано, что это происходит только относительно движения по часовой стрелке.

«Ласточки» проходят станции Дубровка, Угрежская, Новохохловская, Нижегородская без остановки для посадки и высадки пассажиров. Против часовой стрелки поезда следуют штатно», — гласит сообщение. В данный момент железнодорожники делают всё возможное, чтобы возобновить штатное движение поездов.

Ранее пассажиры сообщали, что в пути МЦК ударила молния.