Министерство обороны России рассекретило более 30 документов о сотрудничестве СССР и Китая в 1937–1945 годах в борьбе с Японией. Об этом сообщила в среду главный документовед центрального архива ведомства Виктория Каяева.

Российское военное ведомство сделало это перед третьей международной российско-китайской военно-научной конференцией, которая пройдет с 5 по 6 июля в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Она посвящена 80-летию начала широкомасштабной агрессии Японии против Китая и решающему вкладу Советского Союза в успешное завершение войны с Японией.

«К конференции мы рассекретили 34 уникальных документа центрального архива Минобороны, они отражают отношения Советского Союза и Китая», — цитирует заявление Каяевой RT.

Самым интересным и уникальным документом является, по словам главного документоведа, текст ультиматума маршала Василевского, направленный главнокомандующему Квантунской армией.

В документах отражена помощь СССР Китаю: обучение китайских летчиков, отправка военных специалистов и материальной и военно-технической помощи.