Москва вошла в тройку мировых лидеров по использованию цифровых технологий в городской среде. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

В цифровой сфере российская столица опережает такие города, как Торонто, Токио, Гонконг, Барселону, а также Сиэтл.

«По отдельным направлениям Москва входит в тройку лидеров. Цифровые сервисы по взаимодействию государства с гражданами — вообще первое место, — цитирует президента РФ «Федеральное агентство новостей».