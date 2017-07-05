Новейшую машину управления П-230Т на базе автомобиля «Тигр», которая обеспечивает защищенную видеосвязь на поле боя между командующим ВДВ и командирами подразделений, впервые применили на учениях в Псковской области.

В распоряжение войск машина поступила в июне. Как рассказал начальник штаба ВДВ России генерал-лейтенант Николай Игнатов, она оснащена современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет защитить телефонную, видео-конференц-связь, а также электронную переписку. Работает техника не только во время стоянки, но в процессе движения, сообщает Псковская лента новостей.

Видеть оперативную обстановку в зоне боевых действий в режиме реального времени командованию ВДВ дают возможность автоматизированные рабочие места в машине. Командиры подразделения с помощью них могут оперативно передавать боевые донесения.