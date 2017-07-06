Комитет Госдумы по культуре готов инициировать парламентские слушания по законопроекту, который дает социально ориентированным НКО допуск к госзаказу в сфере культуры. Об этом сообщил «Известиям» глава комитета Станислав Говорухин («Единая Россия»). Инициатива, разработанная Минфином в рамках президентского курса на развитие «третьего сектора» экономики, понравилась не всем: глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие просят не ставить культуру и соцуслуги на одну доску.

По спорному законопроекту 6 июля в Госдуме состоится «тематическое заседание» (так значится в проекте повестки), фактически — «нулевые слушания». К обсуждению пригласили советника президента РФ по культуре Владимира Толстого, замминистра финансов РФ Алексея Лаврова и замминистра культуры РФ Александра Журавского, а также известных представителей творческих союзов: артиста Евгения Миронова, директора Большого московского государственного цирка Эдгарда Запашного, гендиректора Большого театра Владимира Урина.

Развитие «третьего сектора»

Законопроект предусматривает, что социально ориентированные НКО могут составить конкуренцию бюджетным учреждениям по доступу к государственному и муниципальному заказу. Предлагается облегчить доступ некоммерческих поставщиков социальных услуг к аукционам и конкурсам на оказание услуг населению за счет бюджетных средств. Законопроект рамочный, он относится не только к сфере культуры, но и социальной сфере: образованию, уходу за больными и пожилыми людьми, детьми с особенностями развития.

В пояснительной записке к проекту (имеется в распоряжении «Известий») отмечается, что основной его целью является повышение качества государственных и муниципальных услуг путем привлечения к их оказанию некоммерческого сектора и физлиц. По мнению авторов документа, добросовестная конкуренция даст возможность потребителю самому выбрать место (организацию-поставщика), качество и объем услуг, которые гарантированы государством. Разработчики законопроекта отмечают, что это мировая практика и привлекать НКО к оказанию соцуслуг неоднократно призывал президент Владимир Путин.

В Минфине России «Известиям» пояснили, что в настоящее время документ проходит экспертизу и согласование. По словам представителя ведомства, законопроект расширяет перечень инструментов, используемых при финансировании социально важных услуг.

— Такие инструменты, как сертификат, заказ, распределенный на конкурсе, государственно-частное партнерство (ГЧП), позволяют создать среду, сохраняющую плюрализм мнений и позиций. По ряду направлений при оказании государственных и муниципальных услуг будет достигнуто повышение их доступности для потребителя, — подчеркнул он, добавив, что в целях практической отработки предлагаемых механизмов в восьми субъектах РФ в 2017 и 2018 годах реализуются пилотные проекты по внедрению конкурентных процедур при оказании госуслуг, в том числе в сфере культуры.

Культура — та же армия

Деятели культуры сочли, что прекрасное не сфера для конкуренции. В адрес профильного комитета уже поступили письма с опасениями. Так, в письме за подписью главы Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина (имеется в распоряжении «Известий») отмечается, что «культуру (а уж исполнительское искусство — однозначно!) необходимо полностью исключить из социальной сферы и из-под действия предлагаемого закона». В обращении Союза музеев России за подписью гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского утверждается, что деятельность учреждений культуры не может рассматриваться только с позиции оказания услуг населению, так как их деятельность связана с формированием музейного, библиотечного и архивного фондов, а также обеспечением их безопасности.

«По своей природе эта сторона деятельности учреждений культуры аналогична деятельности вооруженных сил и правоохранительных органов, которые оказывают «услуги» всему обществу в целом», — говорится в письме.

Председатель комитета по культуре Станислав Говорухин («Единая Россия») рассказал «Известиям», что комитет намерен поддержать обращения и инициировать парламентские слушания по этой теме.

— Мы считаем, что распространение действия данного законопроекта на сферу культуры, искусства, кинематографии, архивного дела необоснованно. Учреждения искусства, музеи, библиотеки, архивы, дома культуры в той части своей деятельности, которую можно отнести к услугам физическим и юридическим лицам, оказывают уникальные услуги, конкурентная среда для которых невозможна или просто не существует в настоящее время, — пояснил он.

Реакция общественников

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, напротив, считает, что предлагаемый Минфином законопроект направлен на то, чтобы изменить подход к выбору поставщика госзакупок только с точки зрения стоимости услуг. По ее мнению, деятели культуры и искусства, подписавшие обращения, «не очень внимательно прочитали законопроект».

— В нем ничего не говорится о том, чтобы относить к сфере услуг то, что относится к искусству. Мы тоже против того, чтобы кто-то отменял таким образом какие-то постановки, книги, спектакли и картины, — сказала она «Известиям».

Эксперт пояснила, что проект касается сферы культуры только в той части, где можно говорить об услугах.

— Например, библиотеки, которые оказывают населению услуги по предоставлению книг для чтения. Или музеи, — уточнила Елена Тополева-Солдунова.

— В Общественной палате РФ также планируют обсудить этот законопроект, — отметила она.

Напомним, Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в декабре 2015 года призвал к поддержке НКО, оказывающих общественно полезные услуги. К лету 2016 года Госдума приняла соответствующий закон, вступивший в силу 1 января 2017 года. Владимир Путин ставил задачу перенаправить 10% средств, выделяемых на региональные и муниципальные программы, социально ориентированным НКО.