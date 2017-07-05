Нигерийский подросток прилетел из Лондона в Лагос в отсеке для шасси и выжил. Об этом сообщает AFP.

Представители гражданской авиации стран выясняют, как 15-летнему гражданину Нигерии удалось перенести 12-часовой перелет при температуре минус 50 градусов, которая характерна для высоты 9,5 тыс. м.

Инцидент произошел еще 1 июля. Как сообщает телеканал «Звезда», безбилетного пассажира обнаружили в техническом отсеке шасси Boeing 747 авиакомпании Med-View Airline. Сам подросток заявил, что собирался совершить рейс туда и обратно.