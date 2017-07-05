Премьер-министр Франции Эдуард Филипп в ходе встречи с депутатами допустил оговорку и почти назвал себя президентом Пятой республики.

О казусе французского премьера, за правительство которого накануне проголосовало национальное собрание Франции, сообщает телеканал BFM TV.

В среду утром состоялась встреча парламентариев и членов кабинета. Одним из первых выступил депутат, который обратил внимание на сложность задач, к разрешению которых приступила исполнительная власть.

«Вы указали, что опасаетесь, что я, будучи прези… Прошу прощения, премьер-министром», — оговорился и сразу же поправился Филипп, после чего постарался убедить парламентариев в том, что он прекрасно представляет весь масштаб поставленных перед ним задач.