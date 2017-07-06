Аномальная погода, с которой столкнулись жители центральных регионов России нынешним летом, станет причиной ослабления иммунитета у детей и ухудшения состояния пациентов с хроническими заболеваниями. Больше всего это коснется людей с кардиологическими, ортопедическими и психиатрическими заболеваниями. Как сообщили «Известиям» в Минздраве, среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями — 82% метеочувствительны, а среди людей с эмоциональными нарушениями на изменения в погоде реагируют 84%.

Дождливое, холодное лето сказывается на разных сферах нашей жизни. Так, в Минэкономразвития подсчитали, что непогода приведет к низкому урожаю и росту цен, а аптеки на непогоде зарабатывают. Нынешние грозы и ливни негативно влияют и на здоровье.

В пресс-службе Минздрава «Известиям» рассказали, что метеозависимости пациентов посвящены исследования ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью». Там проанализировали связь между числом обращений за скорой медпомощью со случаями обострения хронических заболеваний при разной погоде. И подтвердили «разнонаправленное воздействие метеофакторов на организм человека в различные сезоны года».

— Проблема профилактики метеозависимых заболеваний и их осложнений особенно актуальна для регионов, где климат характеризуется частой контрастной сменой погодного режима, сочетанием неблагоприятных климатических условий, частым формированием совокупных биотропных погодных условий. Всё это влияет на состояние здоровья лиц с повышенной метеочувствительностью, страдающих сердечно-сосудистыми (среди них метеочувствительны около 80–82%) и бронхолегочными заболеваниями (метеочувствительны 60–64%), заболеваниями опорно-двигательной системы (метеочувствительны 72–74%), психоэмоциональными нарушениями (метеочувствительны 82–84%), — пояснили в Минздраве.

Рост обращений пациентов в последнее время отметил и московский кардиолог Николай Руденко.

— Участились приступы гипертонической болезни. Приходится корректировать лечение, менять дозировку лекарств, — отметил он.

По его словам, главное при такой погоде для сердечников — не терять контроль над своим состоянием, вовремя принимать препараты и консультироваться с врачом.

Аномальная погода может стать и причиной ослабления иммунитета у детей (нехватка витамина D). Однако, по словам педиатра Анны Зименской, здоровье ребенка в большей степени зависит от родителей, нежели от перепадов температуры на улице. А потенциальный вред из-за нестабильного климата педиатр видит в изменении количества и качества сельскохозяйственной продукции, что может вызвать дефицит витаминов и других биологически значимых элементов для организма.

Опасной нынешняя пора может быть и для пациентов с психическими отклонениями, считает специалист в области психиатрии и психотерапии, член Европейской и Российской профессиональной психотерапевтической лиги Владимир Файнзильберг. Он напомнил, что у таких людей обострение чаще всего происходит весной. Эта аномалия наблюдается веками. Но учитывая нынешние метеосводки, можно говорить, что сейчас на улице — настоящая весенняя погода.

— И неважно, связано обострение с повышением солнечной активности или с усилением влияния Луны. Колебания настроения, раздражение, вспыльчивость, повышенная агрессивность чаще всего встречаются именно в переходные периоды: весной и в меньшей степени осенью, — сказал специалист.

Единственная категория пациентов, которой нынешние дожди пошли на пользу, — это аллергики и астматики. Пульмонолог, заведующий отделением терапии Первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман отметил, что за последние годы мы скорее привыкли к экстремальной жаре и нынешние +18 лучше +38. И в конце весны — начале лета этого года к нему обратилось даже меньше астматиков, чем обычно. Это связано с задержкой и меньшей интенсивностью цветения растений и с тем, что дожди прибивают пыльцу к земле.