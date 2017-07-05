Киев передал Нидерландам право провести суд по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе. МИД Украины подтвердил эту информацию в комментарии.

Соответствующий документ будет подписан 7 июля. «Соглашение предусматривает практические аспекты передачи юрисдикции от Украины в Нидерланды, делает возможным участие всех подозреваемых в преступлении в голландском процессе», — цитирует сообщение RT.

Решение будет выполнено на основе соглашения между Украиной и Нидерландами о международно-правовом сотрудничестве в отношении вопросов, связанных с авиакатастрофой в Донбассе.

О том, что суд по делу о крушении Boeing Malaysia Airlines рейса MH17 в Донбассе в 2014 году будет проходить в Нидерландах, ранее сообщили местные СМИ. Позже эту информацию подтвердил МИД страны.

Напомним, Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии» выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Пассажирский самолет разбился на востоке Донецкой области 17 июля 2014 года. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств.