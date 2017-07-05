Ситуация со сложной обстановкой на дорогах Москвы в связи с работами по благоустройству улиц разрешится в течение двух месяцев. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Градоначальник также отметил преимущества индивидуальной транспортной системы, включая управление транспортным потоком, систему контроля за движением, фото- и видеофиксацию нарушений ПДД, а также контроль за работой общественного транспорта, сообщает телеканал «360».

Работы по благоустройству проводятся в рамках программы «Моя улица», строители реконструируют почти все улицы города — их около 3,5 тыс. Ранее Собянин заявлял, что основные работы по программе «Моя улица» закончатся в июле-августе. Дальше город будет заниматься только локальными работами.