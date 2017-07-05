Жители дома 139 по улице Связистов в Новосибирске позвонили в муниципальную аварийно-спасательную службу и сообщили об огромной змее, которая ползает по двору.

На место происшествия незамедлительно выехала бригада спасателей, однако никакой огромной змеи они не обнаружили. Во дворе ползал небольшой уж, которого специалисты выловили и посадили в двухлитровую банку. Пресмыкающееся вывезли за пределы города и отпустили на свободу, сообщает vn.ru.

Многие жители города в социальных сетях эмоционально отреагировали на ситуацию. Некоторые даже испугались выходить на улицу с детьми. И только после рассказа о том, что ужи не ядовиты, активное обсуждение наконец прекратилось.

Ранее еще одна жительница Новосибирска обратилась за помощью к спасателям. В ее квартиру пробрался маисовый полоз, который тоже не является ядовитым. А в мае тревогу из-за неядовитого амурского полоза забил мужчина.