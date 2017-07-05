В Псковской области опрокинулся автобус, перевозивших паломников. По данным регионального главка МЧС, инцидент произошел в районе деревни Купровщина, когда 28 человек из Орехово-Зуево возвращались из Крыпецкого Иоанно-Богословского монастыря.

«В 14:08 поступило сообщение от очевидца, что в деревне Купровщина опрокинулся автобус. Была направлена группа спасателей», — сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, автобус, совершая остановку на обочине, опрокинулся в кювет из-за оползня грунта. Никто из пассажиров не пострадал, поскольку в этот момент в нем не было людей, сообщает Псковское агентство информации. Паломников отправили в Псков на попутном автобусе.