Большинство случаев нарушения перемирия в Сирии в основном связаны с провокациями. Оппозиция всё больше заинтересована в остановке военных действий. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев.

Политик отметил, что чаще всего речь идет исключительно о провокациях и всё большая часть отрядов оппозиции заинтересована в прекращении боевых действий. «Никто не заинтересован в продолжении кровопролития», — сказал он на пресс-конференции после пленарного заседания.

Ранее в среду глава внешнеполитического ведомства Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что уровень насилия в Сирии значительно спал в результате проведенных в Астане встреч.