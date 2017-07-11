С развитием технологий проблема переработки мусора должна становиться всё менее актуальной. Научные изобретения приводят к новым, пускай и не самым обычным решениям. И в некоторых странах новаторские идеи уже вовсю реализуются.

Сортировка

Фото: агентство городских новостей «Москва» / Андрей Любимов

Самый известный и один из наиболее эффективных способов — сортировка мусора. Например, в Швейцарии в 2000 году власти запретили строительство мусорных полигонов. Основная часть отходов шла на переработку, оставшаяся сжигалась. При этом в каждый контейнер кладется определенный вид мусора: отдельно собираются стекло, старая одежда, батарейки, бумага, биопродукты и другие виды отходов. Нарушителей наказывают высокими штрафами.

Сжигание

Еще один успешный пример переработки отходов демонстрирует Швеция. Неподалеку от Стокгольма функционирует самый большой и мощный мусороперерабатывающий завод. Он превращает ненужный людям хлам в сырье и энергию, которая идет на производство электричества, обогрев городов, обеспечение жителей горячей водой и отоплением.

Вторичное использование

Фото: Global Look Press/Caro/Olaf Jandke

Одним из наиболее эффективных способов борьбы с загрязнением окружающей среды считается даже не переработка отходов, а их повторное использование. Например, от старого мобильного телефона или телевизора необязательно избавляться. Его можно разобрать и использовать детали для производства нового. И вторичное использование отходов открывает новые возможности как для крупных компаний, так и для художников, которые дают выброшенным вещам новую жизнь.

Дом из мусора

Зачем выкидывать мусор, если в нем можно жить? В качестве строительного материала умельцы используют буквально всё: строительные контейнеры, шины, пустые бутылки, железобетонные трубы, старые телевизоры. Например, житель Волгограда Роман Себекин построил себе дом из пластикового мусора. При этом стоимость такого здания оказалась ощутимо ниже, чем если бы он возводил его из дерева или кирпича.

Остров из отходов

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Не менее изобретательными в вопросах переработки мусора оказались японцы. Из отходов они делают настоящие острова. В основе лежит переработанный мусор. Его покрывают землей, сажают деревья и создают парки. Более того, к 2020 году японцы надеются построить на одном из таких островов олимпийскую деревню, где будут жить спортсмены, участвующие в токийской Олимпиаде.

Костюм из мусора

Не менее охотно мусор используется в фешен-индустрии, в том числе среди российских дизайнеров. В ход идет всё: пакеты, коробки от тортов, этикетки, мешки для сахара, скотч и даже сетки для овощей. Изначально идеей загорелись известные модельеры и кутюрье: Пако Рабанн, Дэн Кейтен, Стелла Маккартни. Однако впоследствии модную волную подхватили крупные производители, которые запустили линии экоодежды из переработанного пластика.

Автомобиль из мусора

Можно не только жить и ходить в одежде из мусора, но также передвигаться по городу на автомобиле, сделанном из отходов. Именно так поступил один из жителей Лестера, который собрал кузов машины из переработанного пластика и металла. В качестве основы использовалось шасси старого BMW, на которое он поставил собственноручно сделанный двигатель, способный разгонять транспортное средство до 225 км/ч.

Не мусор, а шедевр

Фото: Global Look Press. / Arco Images GmbH/Wothe, K Описание картинки

Художники со всего мира нередко используют хлам для создания арт-инсталляций. Мексиканский фотограф Алехандро Дюран на основе мусора, найденного на берегу океана, создает сюрреалистические пейзажи, а англичанка Джейн Перкинс — портреты знаменитостей. Героями ее работ становились Елизавета II, Альберт Эйнштейн, Мэрилин Монро и Джоконда.

Как заставить людей меньше мусорить

Фото: Global Look Press/imagebroker.com/carlos sanchez

Разбросанные по улицам пластиковые пакеты — довольно частое явление. Чтобы не портить внешний вид городов и не ухудшать экологическую ситуацию, в ряде стран было найдено решение. Власти приняли закон о запрете продажи пластиковых пакетов. Это вынуждает людей либо покупать бумажные сумки, либо использовать многоразовые.

В Германии придумали еще одно решение. В стоимость напитков включена цена бутылки, поэтому ее можно сдать и компенсировать часть суммы. Финансовое поощрение используют голландские власти: граждане, участвующие в программе раздельного сбора отходов, получают специальные купоны, которыми можно оплачивать коммунальные услуги. Схожие программы действуют в Латинской Америке: бразильцы, занимающиеся сбором мусора, могут получить пакет с едой, а мексиканцы — талоны на покупку продуктов.

Суровый способ борьбы с гражданами, мусорящими на улицах, предпочитают власти Великобритании. Штраф за неправильную сортировку отходов может составить до £1 тыс.