«Читающий троллейбус» проедет по улицам города 7 июля в рамках проекта «Читающий город». На этот раз акцию приурочили к предстоящему Дню семьи, любви и верности.

Как сообщает «Курская правда», пассажиры троллейбуса услышат историю любви Петра и Февронии, ставших образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья, а также совершат заочную экскурсию на родину святых — в город Муром. На протяжении всего маршрута юные пассажиры исполнят строки классиков о любви.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в блиц-опросе, посвященном семейному счастью.

Напомним, «Читающие троллейбусы» уже не раз отправлялись в поездку по Курску в преддверии праздников. Ранее акции провели в городе в честь Дня матери, 75-летия обороны Курска и Дня заповедников и национальных парков в рамках Года экологии в России.