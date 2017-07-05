Когда человеку 98 лет, печальные новости — возможны, но здесь как раз тот случай, когда этого никто не ждал. Я встречалась с Даниилом Александровичем в конце мая во время Санкт-Петербургской книжной ярмарки, подарила ему книгу «В Питере жить», в которой был напечатан его рассказ, показала макет его двухтомного собрания сочинений, которое должно выйти (и выйдет!) этим летом. И меня поразило, какой при естественной физической слабости у него был живой ум, чувство юмора. Характер.

Наше первое знакомство состоялось девять лет назад, когда я готовила четырехтомник его прозы. Так что двухтомник (первый том называется «Эта странная жизнь», второй — «Иду на грозу») — уже наш второй проект. В этот раз мы сознательно выбрали классические произведения, выстроенные вокруг его любимой темы — о людях науки. Это, безусловно, «Иду на грозу» — культовый, как сейчас бы сказали, роман, и «Искатели».

В конце 1950-х годов таких слов – «культовый» — не знали, но «Иду на грозу» — именно тот случай, когда подобное определение подходит: роман передавали из руки в руки, зачитывали до дыр. В известном смысле он положил начало целой моде — на «физиков и лириков» и споры вокруг них. Это, на мой взгляд, одна из кульминаций его творчества. А также две повести-биографии: «Эта странная жизнь» о биологе Александре Любищеве и «Зубр» о Николае Тимофееве-Ресовском. Обе книги посвящены ученым с трудной судьбой, запретным в советское время именам.

Ну и, конечно, имя Гранина навсегда связано с «Блокадной книгой», написанной им совместно с Алесем Адамовичем. Первое издание ее вышло в 1979-1980 году, и путь к читателю оказался нелегким, проблемы с цензурой были очень серьезные, многими фрагментами в первоначальном тексте пришлось поступиться. Счастье для писателя, что настало время, когда «Блокадная книга» вышла без купюр.

Я бы сказала, что Даниил Гранин — писатель, пробовавший себя исключительно в разных жанрах. Как-то он произнес фразу, что его лично всегда очень интересовали герои с противоречивыми, даже экстремальными судьбами. Что человек — это тайна, и нужно добраться до этой тайны. Это был его писательский посыл, важный во всех его произведениях: и в художественных, и в биографиях, и книге о блокаде, потому что в ней, кроме документального повествования, есть также исследование, до каких пределов может дойти человек и сколько выдержать.

А для сборника «В Питере жить» Даниил Гранин, почетный гражданин Санкт-Петербурга, написал о небольшое прелестное эссе про Пантелеймоновскую улицу, на которой жил. Текст представляет собой прекрасное сочетание описания деталей прошлого (на них у Гранина была феноменальная память) и взгляда из нашего времени.

Нельзя не сказать, что последние годы вообще были крайне плодотворны для Даниила Александровича. Зимой (этой зимой!) вышла книга «Она и все остальные. О любви и не только», в 2012 году его роман «Мой лейтенант» был удостоен премии «Большая книга». И хотя это очень конкурентная премия, и в тот год было много блестящих романов, но Гранин получил главный приз. «Мой лейтенант» — тоже о пределах возможностей человека — теперь уже на войне, Великой отечественной, которую писатель сам прошел от начала до победы, от ополченца до лейтенанта. В известном смысле эту книгу можно считать и автобиографической тоже.

Наверное, не будет преувеличением сказать, что в последние годы Даниил Гранин переживал своего рода личный ренессанс. Он стал писать нетипичные для себя книги, что говорило о его необыкновенной энергии. В таком возрасте люди как правило пишут мемуары, Даниил Гранин же создавал блестящую короткую прозу.

И тем более поразительно это печальное известие… Как обидно, что собрание сочинений, которое вот-вот выйдет, он уже не увидит. Но, можно сказать, что творчество Даниила Гранина пережило его самого и будет жить дальше.

Автор — руководитель «Редакции Елены Шубиной» издательской группы АСТ